نواب بلغاريا يخفقون في انتخاب رئيس للبرلمان

أخفق النواب في بلغاريا اليوم الأربعاء في انتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد عدم حصول أي من المرشحين الخمسة النهائيين على الأغلبية المطلوبة، التي تبلغ 121 من 240 صوتا في الجلسة التأسيسية للبرلمان.

ومن المقرر أن يتواصل التصويت غدا الخميس.

وتأتي هذه الخطوة بعدما دخل البرلمان سبعة أحزاب في تصويت في بداية الشهر الجاري، في رابع انتخابات برلمانية يتم إجراؤها في الشهور الـ 18 الماضية.

وحصل "جيرب" حزب (مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا)، يمين وسط، بقيادة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف في أحدث انتخابات، على أكبر حصة من الأصوات إلا أنه حصل على أقل بكثير من الأغلبية المطلقة.

وعجز أيضا مرشح حزب "بي بي" المنتمي لتيار الوسط وثاني أقوى حزب بالبلاد عن تحقيق الأغلبية المطلوبة.

ورغم ذلك، لم يتطوع أي من الحزبين لكسر الجمود عن طريق سحب مرشحه.