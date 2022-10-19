الاتحاد الأوروبي: لدينا أدلة كافية لفرض عقوبات على إيران بعد تزويد روسيا بدرونز

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن لديه "أدلة كافية" لفرض عقوبات على إيران في ما يتعلق بتزويد روسيا بالطائرات بدون طيار (درونز).

واعتبرت صحيفة "جارديان" البريطانية، في تقرير نشرته في وقت سابق الأسبوع الماضي، أن استخدام روسيا المتزايد للطائرات الإيرانية بدون طيار "شاهد -136" يعكس القوة والضعف في آن واحد، مشيرة إلى استعانة موسكو بالدرونز الإيرانية بسبب نقص لديها في الصواريخ الموجهة.

وأوضحت الصحيفة أن طائرات شاهد -136، ظهرت لأول مرة في الحرب بين أوكرانيا وروسيا في سبتمبر الماضي، وعلى الرغم من وصفها بأنها طائرات كاميكازي بدون طيار، إلا أنه من الأفضل اعتبارها صواريخ كروز صغيرة ذات قدرة تدميرية محدودة نسبيا نظرا لوزنها البالغ 50 كجم.

وأشارت إلى أن استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية، يظهر أن روسيا تعاني من نقص في الصواريخ الموجهة.

وقال مسؤولون غربيون يوم الجمعة الماضية، إنهم اتفقوا على نطاق واسع مع تقييم أوكراني أكد بأن موسكو استهلكت نحو ثلثي مخزونها، ولم يتبق منها سوى 124 من أصل 900 صاروخ إسكندر متوسط المدى.

وأوضح أحدهم: "نعتقد أن هذا أمر صحيح، على الرغم من استحالة التحقق من هذه الاستنتاجات".