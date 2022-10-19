الجيش المكسيكي يقرر إطلاق رحلات جوية تحت إدارته إلى المناطق السياحية في البلاد

من المقرر أن يوجه الجيش المكسيكي أنظاره إلى قطاع السياحة في الفترة المقبلة، من خلال التخطيط لرحلات جوية تتم تحت إدارته إلى المناطق المفضلة في البلاد.

وأعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن القوات المسلحة ستقوم بتشغيل شركة الطيران الخاصة بها لأغراض السياحة في المستقبل.

ويأتي الإعلان بعد أن نشرت صحيفة "إل يونيفرسال" وثائق عسكرية تظهر الخطط المقررة بعد أن سربتها مجموعة من القراصنة في وقت سابق من شهر أكتوبر.

وقال لوبيز أوبرادور إنه من المقرر أن تبدأ الشركة عملياتها في العام المقبل من خلال 10 طائرات مستأجرة. وسوف تستخدم شركة الطيران أيضا الطائرة الرئاسية الفاخرة التي كان رئيس البلاد يحاول -دون جدوى- بيعها منذ توليه منصبه في عام 2018.

ووفقا لتقرير صحيفة "إل يونيفرسال"، فإن الجيش يرغب أيضا في تشغيل العديد من الفنادق، واثنين من المتاحف واثنين من المتنزهات الوطنية، من خلال شركة سياحة جديدة تحمل اسم "ايتزامنا"، وذلك تحديدا في منطقة قضاء العطلات الشهيرة الواقعة حول "كانكون" و"تولوم" على ساحل البحر الكاريبي.