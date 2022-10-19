هولندا تعتزم إرسال وفد رسمي إلى كأس العالم في قطر رغم الاحتجاجات

تعتزم الحكومة الهولندية إرسال وفد رسمي إلى كأس العالم في قطر، رغم تصويت البرلمان برفض الخطوة، حسبما قال وزير الخارجية فوبكه هويكسترا في خطاب أرسله إلى النواب، اليوم الأربعاء.



كما لا يتم استبعاد زيارة يقوم بها الملك ڨيليم ألكساندر. وكتب الوزير في رسالته: "هكذا يختار مجلس الوزراء التعاون مع قطر بهدف التغيير الدائم".

وكان البرلمان قد مرر مشروع قانون العام الماضي يطالب الحكومة بعدم إرسال وفد رسمي إلى البطولة، مشيرا إلى وضع حقوق الإنسان وظروف عمل المهاجرين السيئة في الدولة الخليجية.

وأضاف وزير الخارجية، في خطابه أنه لن يلتزم بتصويت البرلمان، لافتا إلى الوضع الدولي الذي سببته الحرب الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة. وقطر هي دولة غنية بالنفط والغاز.

كما أن هولندا تتجنب أن تصبح الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الأوروبي التي لا ترسل وفدا حكوميا رسميا إلى كأس العالم. وذكر خطاب الوزير أن عدم الذهاب لن يفيد "حوارهما البناء والنقدي". وأكد أن وضع العمال المهاجرين في قطر تحسن بعد الاحتجاجات الدولية.