السعودية تجدد دعوتها لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على "ضرورة تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية لتجفيف منابع تمويلها" .

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، في بيان لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أن المجلس استعرض عددًا من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجددًا ما أكدته المملكة خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن، من استمرارها في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن.

وجدد المجلس "دعوة المجتمع الدولي إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها".

وجاءت دعوة السعودية في أعقاب تبادلها زيارات فنية مع جماعة الحوثي بين صنعاء وأبها للتنسيق بشأن إنجاز صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين التي ترعاها الأمم المتحدة، وفي ظل تأكيدات حوثية على نجاح تلك الزيارات وما تمخض عنها من نتائج وصفها قادة الجماعة بـ"الإيجابية".

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانز جروندبرج، اختتم الثلاثاء، زيارته إلى الرياض، والتي تأتي في سياق مساعيه الدبلوماسية المكثفة لاستعادة المسار السياسي ومنع عودة الحرب في اليمن.

وتعهد المبعوث الأممي في ختام زيارته للرياض بمواصلة العمل للتوصل لاتفاق يقضي بتجديد الهدنة التي انهارت في 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري إثر رفض الحوثيين مقترحا أمميا بتثبيت وقف إطلاق النار لفترة إضافية جديدة هي الثالثة توالياً منذ سريان هدنة الـ60 يوماً مطلع نيسان/أبريل الماضي وتوسيع الاتفاق ليشمل بنوداً أخرى بما فيها دفع المرتبات.