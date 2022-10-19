مسئول عسكري روسي: قواتنا تكبد كييف من 600 إلى ألف قتيل ومصاب يوميا

أعلن قائد قوات العملية العسكرية الروسية الخاصة سارجي سورفيكين، أن القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر تبلغ من 600 إلى ألف قتيل ومصاب يوميا ، مشيدا بالأسلحة الروسية عالية الدقة المستخدمة في ضرب البنية التحتية للقوات الأوكرانية.

وقال سورفيكين -في مقابلة أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "إن أطقم العمليات التكتيكية والجيش والطيران بعيد المدى نفذت أكثر من 34 ألف طلعة جوية أطلقت خلالها أكثر من 7 آلاف صاروخ موجه"، مشيرا إلى أن أحدث صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أثبتت جودتها في إصابة الأهداف ، حيث أنه لا توجد أنظمة دفاع جوي لدى كييف قادرة على اعتراض هذا الصاروخ عن إصابة هدفه.

وأضاف أن الصواريخ الاستراتيجية المجنحة التي تطلق من الجو أظهرت أيضا دقة عالية في الإصابة، وتميز عمل مقاتلات "السوخوي" من الجيل الخامس "سو 57" لامتلاكها مجموعة واسعة من الأسلحة ، فهى قادرة على حل مهام متعددة الأوجه في كل طلعة جوية لضرب أهداف جوية وبرية.

وتابع أن المسيرات الهجومية نفذت أكثر من 8 آلاف طلعة جوية وتم تصفية أكثر من 600 عنصر تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأكد قائد قوات العملية العسكرية الروسية الخاصة أن تعنت النظام الأوكراني وإتباعه لاملاءات الناتو سيؤدي إلى تدمير البنية التحتية الأوكرانية وسقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين ، منوها بأن القوات الروسية لا تسعى لتحقيق تقدما سريعا بل تنطلق من مبدأ الحفاظ بأقصى حد ممكن على حياة المدنيين والعسكريين الروس.

وكشف سورفيكين عن وجود أدلة على احتمال استخدام نظام كييف أساليب محظورة بالحرب في اتجاه خيرسون ، واستعداده لهجوم صاروخي ضخم على سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية ، مشيرا إلى أن اجراءات القوات الروسية ستعتمد على تطور الوضع هناك.