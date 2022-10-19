سفير الاتحاد الأوروبي: أوروبا ستشارك بوفد كبير في قمة المناخ كوب 27

سفير الاتحاد الأوروبي: دعمنا مصر في عدد من مشروعات المياه والمتوسطة والصغيرة



قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، إن دول القارة ستشارك بوفد كبير رفيع المستوى في قمة المناخ المقبلة كوب 27، التي تنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، وسيناقش عدد من القضايا مثل الطاقة والزراعة والأمن الغذائي.

وأضاف برجر، مساء اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة ختام أسبوع المياه في القاهرة، أن المناقشات في أسبوع المياه كانت ناجحة، وتوصلت إلى نتائج جيدة.

وأوضح أن مسألة المياه ستكون جزءا رئيسيا من مناقشات قمة المناخ المقبلة كوب 27، خاصة أنها تنعقد في منطقة تعاني من مشكلات المياه.

وبسبب ذلك ساعد الاتحاد الأوروبي مصر في عدد من مشروعات متعلقة بالمياه، منها تنفيذ شبكة صرف صحي على مساحة 11 ألف كيلومتر مربع.

كما أسهم الاتحاد الأوروبي في ترشيد استهلاك المياه في 5 آلاف هكتار من الأرض الزراعية، وفق برجر.

كما مولت أوروبا المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 800 مليون يورو المدة الأخيرة، منها 500 مليون يورو منح، و300 مليون يورو في صورة قروض.

وتابع أن هناك شراكة مصرية مع أوروبا جديدة في مجال الطاقة، إذ أبرمنا اتفاقا قبل أشهر لاستيراد الغاز الإسرائيلي بعد تحويله لغاز مسال في مصر.

كما نجهز للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا بكابل بحري يصل إلى اليونان، ومنه إلى أوروبا.

وندعم تدشين محطة طاقة رياح عملاقة جديدة تبدأ أعمال إقامتها قريبا في جبل الزيت.

وقال برجر: "إن مصر تسعى لتصبح مركزا للطاقة في المنطقة، وأصبحت مؤهلة لذلك خاصة في ضوء مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين التي باتت تمتلك مشروعات عملاقة في مجاله".

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن دول القارة لديها برامج تعاون عديدة مع مصر وأفريقيا في مجالات مثل التكنولوجيا والشمول المالي وزيادة الوعي بأزمة تغير المناخ.

وأشار إلى فعالية انعقدت أمس الثلاثاء بشراكة مع المجلس القومي للمرأة عن الشمول المالي، ناقشت مدى قدرة وصول النساء إلى التمويل الكافي لمشروعاتهن.