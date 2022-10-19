وفد حزب الأمة السوداني يختتم زيارته إلى القاهرة

عاد وفد حزب الأمه القومي السوداني، إلى الخرطوم، اليوم، الأربعاء، بعد زيارة رسمية للقاهرة استغرقت عدة أيام بدعوة من الحكومة المصرية.



وأجرى الوفد خلال الزيارة لقاءات مهمة مع القيادة المصرية تناولت العلاقات السودانية المصرية ومتطلبات التعاون من أجل المصالح المشتركة بين البلدين.



وتطرقت المباحثات إلى أوضاع الجالية السودانية المتنامية بمصر وشؤون الطلاب الدارسين بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، حيث أكدت القيادة المصرية متابعتها ورعايتها واهتمامها بالطلاب السودانيين باعتبارهم في وطنهم الثاني - حسب بيان رسمي للحزب.



كما أجرى الوفد حوارات جادة وهادفة مع الصحفيين والإعلاميين والباحثيين و المهتمين بالشأن السوداني في مراكز البحوث العلمية والسياسية والدراسات الاستراتيجية المصرية اشتملت علي نقاشات معمقة حول التحديات التي تواجه الإقليم وأثرها علي مصالح البلدين.



وفي الإطار الإجتماعي أجرى الوفد زيارات اجتماعية وتشاورية مع بعض القيادات السودانية المتواجدة بالقاهرة، وأبرزهم محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ومرشد الختمية.



وفي ختام البيان، تقدم الحزب بخالص الشكر والتقدير للقيادة المصرية التي حرصت علي إنجاح هذه الزيارة وأولتها كل الرعاية والاهتمام.