رئيس جامعة جنوب الوادي ينفى وجود حالات تسمم بين طلاب المدينة الجامعية

نفى الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وجود حالات تسمم بين طلاب المدينة الجامعية وأن هناك وجبات غير صالحة بالمدينة الجامعية بقنا.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، ما حدث حالات نزلات برد أدت إلى سوء هضم لدى الطلاب، و أن جميع طلاب المدن الجامعية بحالة جيدة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن مبنى ل و ن حالياً بهم ٨٠٠ طالب يتناولوا نفس الوجبات وأن القصة بدأت أمس بأن هناك ٥ طلاب قصدوا المستشفى اليوم لشعورهم بألم و اسهال.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، بعد ذلك تقاطر الطلاب على المستشفى حتى بلغ العدد ٣١ طالب وتم فحصهم جميعاً وتلقيهم للعلاج اللازم وحتى اللحظة لا يوجد بالمستشفى سوى ٥ طلاب تحت العلاج.

وأوضح رئيس الجامعة، بأنه من التأثير الجمعي للطلاب والإيحاء سريع التأثير وبالتالى كان هذا العدد الذين تم صرفهم من المستشفى و عادوا إلى المدن الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة، بأن فرضية التسمم فليست واردة على الإطلاق لأن الوجبات المقدمة للطلاب تحت الرعاية المباشرة لأطباء كلية الطب البيطري المختصين وبالتالى كيف يتأتى أن تكون حالة تسمم غذائى ولا تؤثر إلا فى هذا العدد المحدود جداً مقارنة بعدد الطلاب الذين تناولوا نفس الوجبات داخل نفس المبانى الجامعية.