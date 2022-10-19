 الملياردير الصيني صاحب شركة جيلي يدرس الحصول على حصة أكبر في أستون مارتن البريطانية - بوابة الشروق
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الملياردير الصيني صاحب شركة جيلي يدرس الحصول على حصة أكبر في أستون مارتن البريطانية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 9:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 9:07 م

أفادت مصادر مطلعة بأن الملياردير الصيني لي شوفو صاحب شركة جيلي لصناعة السيارات يدرس زيادة حصته في شركة "أستون مارتن لاجوندا المحدودة" البريطانية بمرور الوقت؛ لتدعيم التعاون مع شركة صناعة السيارات الفارهة التي تمر بأزمة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ويهتم لي، الذي استحوذت شركته "تشجيانج جيلي هولدينج" على حصة بنسبة 6ر7 % من الشركة البريطانية، برفع حصته إلى ما يقرب من 10 % في المستقبل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

ومن شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق إلى المزيد من مشاركة التكنولوجيا والمعرفة في مجال السيارات الكهربائية. وأوضحت المصادر أن اهتمام جيلي ما زال في مرحلة مبكرة وقد تختار البقاء في المستوى الحالي لحصتها.

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