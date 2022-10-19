شرودر يتطلع للعودة لـ ليكرز بشكل أسرع من المتوقع

قال لاعب كرة السلة الألماني دينيس شرودر إنه يأمل في العودة إلى الملاعب والمشاركة مع فريقه لويس أنجليس ليكرز، المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بشكل أسرع من المتوقع، وذلك بعد الخضوع لجراحة في إصبع الإبهام.

وذكر شرودر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الثلاثاء :"قالوا إن الجرح يجب أن يلتئم تماما خلال فترة ما بين سبعة وعشرة أيام، وبعدها يتوقف الأمر على حالتي. التشخيص الأولي أشار إلى غيابي لمدة أربعة أسابيع، لكنني بالطبع أود أن أحقق رقما قياسيا وأعود إلى التشكيل الأساسي بأسرع شكل ممكن."

وخضع شرودر، قائد المنتخب الألماني لكرة السلة، لجراحة في إبهام اليد اليمنى أمس الأول الاثنين بعد أن تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق أمام مينيسوتا تيمبروولفز خلال الاستعدادات للموسم.

وغاب شرودر عن المباراة الأولى لليكرز في الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، والتي انتخت بالهزيمة أمام حامل اللقب جولدن ستيت واريورز 109 / 123 مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش).

وكان ليكرز قد ذكر في بيان أنه سيجرى إعادة تقييم حالة شرودر خلال ثلاثة أسابيع.

وكان شرودر قد انضم إلى ليكرز في صفقة انتقال حر في يوليو الماضي، لكنه غاب عن أغلب فترة الاستعدادات للموسم، بسبب انشغاله بالمشاركة مع المنتخب الألماني في بطولة أوروبا لكرة السلة وكذلك بسبب مشكلات تتعلق بالتأشيرة.

وسبق لشرودر اللعب لفريق ليكرز بين عامي 2020 و2021 .

وأضاف شرودر :"أعرف أن الفريق بحاجة لي، لكن للأسف لا يمكن منع الإصابات في الرياضة. أعمل بجدية شديدة كي أعود إلى التشكيل الأساسي خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وأن أضع بصمة إيجابية مع الفريق."