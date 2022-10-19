المصرية للرمال السوداء: منتجنا يدخل في 49 صناعة والتعاقد مع شركة ألمانية لإنتاج الزليكون

قال اللواء مجدي الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، إن منطقة البرلس تتميز بوجود كسبان رملية تصل إلى 32 مترًا، والله حبا مصر بالرمال السوداء، لافتًا إلى وجود بحيرة صناعية لصالح مشروع الرمال السوداء في البرلس، ويوجد بهذا المكان عدة مسارات للتنجيم.

وأكد الطويل، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، في حلقة خاصة من موقع مصنع الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ، أن الكراكة التي تعمل بالموقع من أجل استخلاص هذه الرمال؛ تقوم بسحب الرمال للمصنع، عبر ضخ المياه إليها؛ حتى يتم استخلاص المعادن الاقتصادية منها.

وأوضح أنه بعد ذلك يتم نقل 6 معادن ليتم فصل كل معدن بشكل منفرد حتى يتم إدخالهم في الصناعة كل على حدة، لافتًا إلى أن فكرة جذب الرمال عبر ضخ المياه إليها؛ مستوحاة من فكرة حرب أكتوبر التي تم فيها التغلب على الساتر الترابي (خط بارليف) عبر ضخ المياه على هذا الساتر وتدفقه داخل مياه قناة السويس.

ولفت إلى أن المعادن التي يتم فصلها تدخل في عدة استخدامات صناعية، ومنتجات الشركة تدخل في استخدامات 49 صناعة وكان يتم إستيراد معظم استخدامات هذه الصناعات، مشيرًا إلى أن المصنع مقام على مساحة 80 فدانًا، كما أنه يتم دراسة 3 مشروعات لإنتاج معدن الزليكون فائق النعومة، وتم التعاقد مع شركة ألمانية لتنفيذ هذا المشروع.