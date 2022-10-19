عزة مصطفى للفنان حسام حبيب: لازم تظهر وتتكلم

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلة: "شيرين ضحية المجتمع وأسرتها وضحية حسام حبيب".

وأضافت خلال برنامجها "صالة التحرير"، عبر قناة "صدي البلد"، أن حسام حبيب لم يعلن حتى الآن عن موقفه من الأزمة، مستكملة: "شيرين مسيرها تفوق وتعرف كل حاجة".

وطالبت حسام حبيب بإعلان موقفه من الأزمة التي تتعرض لها شيرين بشكل واضح، معلقة: "لازم تتطلع وتتكلم وتوضح موقفك وانت فنان وليك اسم، ويوجد اتهام مباشر موجه لك".

وتابعت: "موقف شيرين صعب ويتطور ويجب حسم الأمر"، مضيفة أنه يجب وقف كل هذه الأمور فورا.

وقد أعلن محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن إخضاع الفنانة لعلاج إلزامي داخل إحدى المصحات؛ بسبب إقبالها على التعاطي بعد التصالح مع الفنان حسام حبيب، وهذا ما اتفق فيه ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين.

وفي السياق ذاته، ذكر شقيق الفنانة شيرين، أن حسام حبيب، والمنتجة سارة الطباخ، وراء تدهور حال شقيقته، ويروجون أنباء كاذبة أنه اعتدى عليها ضربا.