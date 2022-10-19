تقرير إخباري: قصف الأهداف الحيوية في العمق الأوكراني تحول نوعي في العمليات العسكرية الروسية

أكدت وكالة "اسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية أن الأسلوب الجديد الذي يستخدمه الجيش الروسي في توجيه الضربات للأهداف الحيوية ونقاط البنية التحتية والخدمات في أوكرانيا يشكل تحولا نوعيا في طبيعة العمل العسكري الروسي في مواجهة الدفاعات الأوكرانية.

وأوضح تقرير للوكالة الأمريكية أن موسكو أدخلت ما عرف إعلاميا "بالمسيرات الانتحارية" في معادلة المواجهة مع أوكرانيا .. مشيرة إلى أن هذه النوعية من المسيرات تنفذ مهامها "ذهابا بلا عودة" مقارنة بالمسيرات التقليدية، وأنها تطوير روسي لما كان يطلق عليه في الماضي "الصواريخ الموجهة عن بعد" إلا أنها أشد ذكاء ودقة في قنص الأهداف المحددة لها.

ويقول المراقبون إن صلابة قوات الدفاع الشعبي الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية - والتي استمرت لقرابة ثمانية أشهر - كانت محركا للقيادة العسكرية في موسكو لتبنى أسلوب الضربات الجوية السريعة والمتلاحقة ضد المواقع الحيوية للعمق الأوكراني وذلك على أمل حسم المواجهة وإحباط حماس المقاومين الأوكراني على الأرض من خلال استهداف المواقع المدنية في العمق الحيوي لبلادهم.

وكانت روسيا قد نفذت ظهر اليوم غارات جوية واسعة النطاق ضد أهداف حيوية في محيط العاصمة الأوكرانية كييف طالت محطات لمعالجة المياه وأخرى لإنتاج الكهرباء مما تسبب في انقطاع الكهرباء والمياه عن مئات الآلاف من سكان العاصمة الأوكرانية وضواحيها.

وتشير التقارير الإخبارية الواردة من المراسلين الميدانيين في الجبهة الأوكرانية إلى أن حرمان الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة مع قدوم الشتاء قد بدأت ملامحه المأسوية في الظهور في حياتهم اليومية وأن الصقيع والبرد القارص بلا تدفئة يعنى الهلاك المحقق.

وأوضح موفد وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، في تقرير للوكالة، أن الغارة الروسية تشكل نقلة نوعية في أعمال القتال من الجانب الروسي ضد "الأهداف الحيوية" الأوكرانية وأن العمليات التي نفذتها المقاتلات الروسية تأتي كتنفيذ عملي لتهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوسيع نطاق العمليات بما يحيل أوكرانيا إلى بلد مظلم يعاني الصقيع وهي التهديدات التي يعتبرها الغرب أنها قطع للطريق أمام أية محادثات لإحلال السلام.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، بأن الغارات الروسية لم تدع مجالا لأية محادثات سلام مع نظام بوتين".. مشيرا إلى أن ثلث محطات إنتاج الكهرباء في أوكرانيا قد دمرتها الغارات الروسية على مدار الأسبوع الماضي.