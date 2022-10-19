الاكتتاب في السندات العشرينية الأمريكية أقل قليلا من المتوسط

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء نتيجة مزايدة بيع سندات مدتها 20 عاما بقيمة 12 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب في هذا الطرح أقل قليلا من المتوسط.

وذكرت الوزارة أن العائد على هذه السندات بلغ 395ر4% وبلغ معدل التغطية 30ر2 مرة.

كانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات مدتها 20 عاما بقيمة 14 مليار دولار حيث بلغ العائد عليها 420ر3% ومعدل التغطية 50ر2 مرة.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

في حين كان متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشرين سنة 54ر2 مرة.