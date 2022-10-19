الأمانة العامة للصحة النفسية تنفي وجود الفنانة شيرين بأحد مستشفياتها

نفت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، ما تردد عن احتجاز المطربة شيرين عبدالوهاب بمعرفة أهلها بمستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابع للوزارة.

وقالت الأمانة في بيان، إن "هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة، وأنها ليس لديها معلومة دقيقة عن مكان وجود الفنانة المذكورة أو عن حالتها الصحية".

وأوضحت أن المستشفيات والمراكز التابعة لها، والمنتشرة في 16 محافظة من محافظات الجمهورية تحترم وتعمل وفق قانون رعاية المريض النفسي رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته لسنة ٢٠٢١، التي تنص على أنه لا يجوز حجز مريض الإدمان رغم إرادته، وأن الأمانة العامة ترفض بشدة الزج باسمها أو أي من مستشفياتها في تلك الواقعة.

يذكر أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان هى الكيان المركزي التابع لوزارة الصحة والسكان والمنوط به تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر المستشفيات والمراكز التابعة لها في ١٦ محافظة مصرية والبالغ عددها ٢٣ مستشفى ومركز لعلاج الإدمان، ست منها في القاهرة الكبرى هى: العباسية والخانكة وحلوان ومصر الجديدة وبنها وامبابة، وسبع مستشفيات ومراكز بقطاع الدلتا هى: طنطا وشبراقاص بالغربية وشبين الكوم وميت سراج بالمنوفية والعزازي بالشرقية ودميرة بالدقهلية ومركز فرانكو بازاليا في البحيرة.

وهناك ٦ مستشفيات بقطاع الصعيد هى: بني سويف والمنيا وأسيوط وعلوان وسوهاج وأسوان، بالإضافة إلى أربع مستشفيات في المناطق الساحلية وهي مستشفى المعمورة ومركز عباس حلمي بمحافظة الإسكندرية، ومستشفى بورسعيد، ومركز العزيمة بالغردقة.

يذكر أيضا أن الأمانة العامة للصحة النفسية تبذل قصارى جهدها برعاية ودعم وزارة الصحة والسكان في تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر مستشفياتها، وكذلك خدمة الخط الساخن المجانية للاستشارات والاستفسارات والدعم النفسي للجمهور ٢٤ ساعة جميع أيام الأسبوع على الرقم: 16328