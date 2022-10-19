عوض تاج الدين: المرض النفسي ليس وصمة وهو جزء من سنن الحياة

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصحة النفسية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المبادرة جاءت بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة كافة، مؤكدا أن الصحة النفسية جزء من الصحة العامة.

وأوضح مفهوم الصحة أن: "يكون الإنسان صحيحا نفسيا وجسمانيا واجتماعيا"، مؤكدا أن الإنسان ليس بالضرورة أن يكون مصاب بمرض عضوي، مثل "السكري، والضغط"، لكنه يشترط أن يكون صحيحا نفسيا.

وذكر أن الإنسان قد يمر في مراحل معينة بحالات نفسية، ويعالج ويشفى منها، منوها إلى أن بعض الأمراض النفسية تحتاج إلى علاج طويل المدى.

وأكد امتلاك مصر لمؤسسات صحة نفسية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى تابعة للتعليم العالي في الجامعات، وكلاهما يقوم بدور كبير في التعامل مع هذه الحالات، نافيا حدوث أي وصم في الإصابة بحالة نفسية، مؤكدا أنها سنة الحياة وجزء من الصحة العامة.

هذا وتستعد مصر لإطلاق مبادرة، تستهدف دعم الصحة النفسية لمختلف الأعمار، في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.