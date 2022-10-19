خامنئي: لا نبحث عن أسلحة نووية وصنعنا معدات متطورة في المجال الصاروخي والطائرات الدرون

جدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، موقف بلاده من السلاح النووي وقال بهذا الشأن: "نحن لا نبحث عن أسلحة أو قنابل نووية، لكن حققنا إنجازات أساسية في المجال النووي".



وقال خامنئي لدى استقباله مجموعة من النخب العلمية للبلاد: "لقد توصلنا إلى المعارف الأساسية في الصناعة النووية.. نحن لا نبحث عن أسلحة وقنابل نووية، لكن هذه الصناعة لها الكثير من البركات، وتمكنا من تحقيقها"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأضاف المرشد الإيراني أيضا متحدثا عن إنجازات بلاده في مجال التقنية العسكرية: "صنعنا معدات متطورة في المجال الصاروخي والطائرات بدون طيار (درون) قبل بضع سنوات عندما نشرت صور هذه المعدات، قالوا إنها صور مفبركة! والآن يقولون إن الطائرات درون الإيرانية خطيرة للغاية. ويريدون محاسبة إيران من خلال مساءلتها لماذا تبيع أسلحتها لهذا الطرف أو ذاك".



وتطرق خامنئي إلى إنجازات بلاده في مجال الفضاء، وقال بهذا الشأن: "إرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء.. وهذا يخص دولا معدودة.. الكثيرون يمتلكون أقمارا صناعية في الفضاء، لكنها ليست من صنعهم، ولم يطلقوها إلى الفضاء.. عدد قليل من البلدان بإمكانها إطلاق الأقمار الصناعية بنفسها، ونحن فعلنا ذلك.. ورغم أننا متخلفون عن مخططاتنا في هذا المجال، لكن استطعنا أن ننجز الأمر، وركز علماؤنا على هذا المجال".



وصرّح خامنئي بأن "أبحاث وإنجازات معهد رويان للأبحاث.. ليس فقط في موضوع الخلايا الجذعية، بل فيما يتعلق باستنساخ الحيوانات، كان هذا إنجازا نادرا في العالم".