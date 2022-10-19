صحة الدقهلية بالاشتراك مع جامعة الدلتا تنظم قافلة طبية بقرية شها

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نظمت مديرية الصحة وبالتعاون مع جامعة الدلتا بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية شها، بالتنسيق مع إداراتي الطب الوقائي والرعاية الأساسية.

وقال الدكتور أشرف العزب، مدير عام إدارة طب الأسنان، أن القافلة تعد استمرارا لمسيرة العطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة.

وضمت القافلة 10 أساتذة من مختلف التخصصات الطبية بجامعة الدلتا (أنف وأذن– مخ وأعصاب– باطنة– أطفال– باطنة– أسنان)، وكان البيان الختامي ٧٠ حالة باطنة، و١٥٠ أطفال، و٤٦ أنف وأذن، و٢٥ حالة المخ والأعصاب، و٤٠ حالة علاج طبيعي.

وتم توقيع الكشف على 77 حالة أسنان تنوعت ما بين الخلع وإزالة الجير، فيما جرى مناظرة 13 حالة حشو عصب، و7 حالات حشو ليزر، تم تحوليهم إلى عيادات طب الأسنان جامعة الدلتا.