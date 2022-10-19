ميريهان حسين تدعم شيرين: ربنا يبعد عنك كل حاجة وحشة ويرجعك لكل حبايبك

حرصت الفنانة ميريهان حسين، على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الأخيرة، قائلة: «بنحبك وبنعشقك وهنفضل نحبك ياللي مفيش زيك».



ونشرت ميريهان عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورة تجمعهما سويا، معلقة: «وزي ماقولتي عالمسرح (أنا شيرين) أنتي شيرين حبيبة الكل، ربنا يبعد عنك كل حاجة وحشة وكل شيء أو شخص بيأذيكي ربنا يحميكي ويرجعك لكل حبايبك يا حبيبة الكل».



ودخلت الفنانة شيرين عبد الوهاب في أزمة جديدة بخضوعها لعلاج إلزامي داخل أحد المستشفيات النفسية برغبة شقيقها الذي زعم تعاطيها المواد المخدرة مع زوجها السابق حسام حبيب، وهو ما رد عليه محامي الفنانة ببلاغ ضده، مما استدعى تدخل النيابة العامة التي أعلنت مباشرتها التحقيق في الواقعة.



وكان شقيق الفنانة شيرين قال في أحد البرامج التلفزيونية، إنه بمجرد عودة العلاقة بين شيرين وزوجها السابق حسام حبيب عقب تصالحهما في القضايا "ساء سلوكها وأقبلت على تعاطي المخدرات مع طليقها داخل شقة بالتجمع الخامس"، الأمر الذي دفعه إلى استقدام مستشفى متخصص في علاج الإدمان؛ من أجل السيطرة عليها وعلاجها، حتى أن التحاليل الطبية أثبتت تعاطيها المخدرات.



ونفى شقيق الفنانة ما أثير عن اعتدائه عليها، موجها اتهاما صريحا للفنان حسام حبيب وسيدة أخرى بتدبير مكائد للفنانة شيرين ودفعها للتعاطي، متابعًا: "أنا مصمم إن أختي تتعالج علشان تخرج لبناتها وجمهورها بخير".







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