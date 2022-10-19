مصرع شخص في حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بأكتوبر



لقى شخص مصرعه، إثر حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية أعلى طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى، أعلى طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، مما أسفر عن مصرع شخص، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.