احتفلت جامعة الدول العربية، الاثنين الماضي، بـ"يوم الوثيقة العربية" الذي أقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في عام 2001، ليكون في 17 أكتوبر من كل عام، داعما لرؤية المنظمة بضرورة الارتقاء بأدوات التاريخ، التي تعد الوثائق من أهمها.

وشكلت "الوثائق المكتوبة" جزءا هاما من تاريخ مصر بامتداده، بداية من عصر الفراعنة أصحاب الريادة في التوثيق، وما تلاه بعد ذلك من كتابات كانت المرجع الأكثر مصداقية في رواية التاريخ.

ومع تلك المناسبة، نستعرض في التقرير التالي، الوثائق المكتوبة بخط اليد التي عاصرت أحداث ثورة يوليو 1952.

• إنذار للملك

بعد صدور البيان الأول لثورة يوليو صبيحة يوم 23 من الشهر، وبدأت التحركات المتسارعة تسيطر على المشهد السياسي، الذي كان قد بدا أن عهد فاروق قد زال، بعدما تمكن الضباط الأحرار من السيطرة على مفاصل الدولة مع الدعم الشعبي لتلك الحركة المباركة.

جرت خطوات بعد البيان، كان أهمها وضع التصور الذي سيحدد مصير الملك السابق، وتم ذلك من خلال إنذار وجهه محمد نجيب، كان نصه كما يلي:

"من الفريق أركان حرب محمد نجيب باسم ضباط الجيش ورجاله إلى جلالة الملك:

إنه نظرًا لما لاقته البلاد فى العهد الأخير من فوضى شاملة عمت جميع المرافق نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتهانكم لإرادة الشعب حتى أصبح كل فرد من أفراده لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته، ولقد ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم فى هذا المسلك، حتى أصبح الخونة والمرتشون يجدون فى ظلكم الحماية والأمن والثراء الفاحش والإسراف الماجن على حساب الشعب الجائع الفقير.

ولقد تجلت آية ذلك فى حرب فلسطين من فضائح الأسلحة الفاسدة وما ترتب عليها من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر؛ مما أفسد الحقائق وزعزع الثقة فى العدالة، وساعد الخونة على ترسم هذا الخطأ فأثرى من أثرى، وفجر من فجر، وكيف لا والناس على دين ملوكهم.

لذلك فوضنى الجيش الممثل للشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل عن العرش لسمو ولى عهدكم الأمير أحمد فؤاد، على أن يتم ذلك فى موعد غايته الساعة 12 من ظهر السبت الموافق 26 يوليو 1952م والرابع من ذى القعدة سنة 1371، ومغادرة البلاد قبل الساعة 6 من مساء اليوم نفسه، والجيش يحمل جلالتكم كل ما يترتب على عدم النزول على رغبة الشعب من نتائج".

• تنازل فاروق

وتعد وثيقة تنازل فاروق عن عرشه، من بين أبرز ما كُتب في التاريخ؛ حيث أُقر من بعدها واقعا جديدا.

وجاء في نصها:

"نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان، لما كنا نتطلب الخير دائما لأمتنا ونبتغي سعادتها ورقيها، ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة، ونزولا على إرادة الشعب، قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير أحمد فؤاد، وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه".