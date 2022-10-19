حزب المؤتمر الهندي ينتخب أول زعيم له لا ينتمي لأسرة غاندي منذ عقدين

انتخب حزب المؤتمر الهندي أول زعيم له من خارج أسرة نهرو- غاندي منذ أكثر من عقدين، ولكن من غير المرجح أن تساعد هذه الخطوة الحزب المتعثر بالفعل في أن يمثل تحديا لرئيس الوزراء ناريندا مودي في الانتخابات العامة المقررة عام 2024.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن نحو 9000 مندوب صوتوا في الانتخابات لاختيار ماليكارجون خارجي (80 عاما) رئيسا للحزب. وقالت هيئة الانتخابات بالحزب اليوم الأربعاء إنه هزم الدبلوماسي الذي أصبح سياسيا شاشي ثارور.

ويسعى حزب المؤتمر لتعويض خسائره بعد تكبد أسوأ هزيمة في الانتخابات التي أجريت 2014، التي أوصلت مودي للسلطة.