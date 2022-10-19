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علق الإعلامي تامر أمين، على فوز كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد بالكرة الذهبية "البالون دور".

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"،: أن "كريم بنزيما" مهاجم ريال مدريد تتوج بالبالون دور 2022 بعد موسم استثنائي ملكي.

وتابع "اللي شفناه ده درس لكل الناس في العالم في كل المجلات وأنا اتعلمت من الدرس ده".

واستكمل: "كريم بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية وكل من يفهم في كرة القدم يؤكد أحقية كريم بنزيما للفوز بالكرة الذهبية .. والاجتهاد والتصميم والإصرار يصنع كل شيء".

وأوضح : "منذ 5 سنوات كريم بنزيما كان تريقة لاعبي كرة القدم وجمهور ريال مدريد كان يعتبر بنزيما عالة على الفريق،ولم يكن المهاجم الاساسي في منتخب فرنسا"، مؤكدًا أن تطور أداء كريم بنزيما بشكل ملحوظ.