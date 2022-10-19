قرى مركز المنيا تواصل المشاركة في مبادرة زراعة 100 مليون شجرة مثمرة

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بالمشاركة في المبادرات الرئاسية والتي تهدف لتحسين صحة المواطنين، والتي يأتي منها "زراعة 100 مليون شجرة مثمرة، حيث تم زراعة 150 شجرة مثمرة بقرية طوخ الخيل، التابعة للمركز" .

من جانبه أعلن الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، عن غرس

الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل 150 شجرة مثمرة بطوخ الخيل وجوده وصفط الغربية لخلق بيئة صحية نظيفة.

وأكد "حلمى"، ضرورة المتابعة المستمرة لكل الأعمال الصحية لخلق جو نظيف خالٍ من الأمراض لإظهار جمال القرية، وذلك بإنشاء حملة مكثفة من خلالها تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية والقرى التوابع وبصفة مستمرة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي؛ حفاظا على سلامة أرواح المواطنين، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة والقضاء على فيروس كورونا المستجد.