توفيت فتاة صينية تبلغ من العمر 16 عاما بمركز للحجر الصحي المتعلق بجائحة كورونا في روتشو بمقاطعة خنان، وذلك بعد تجاهل نداءات من عائلتها للحصول على مساعدة طبية.



وقالت صحيفة جارديان، إن التقارير عن تلك الوفاة تسببت بغضب في الصين، وسط ضوابط صارمة لا نهاية لها ضد الوباء أثرت على السكان المنهكين.



وانتشرت مقاطع فيديو للفتاة اليافعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في الـ 24 ساعة الماضية.



وتُظهر اللقطات المؤلمة الراحلة وهي مريضة، حيث تكافح من أجل التنفس في حال تشنج، على سرير من طابقين فيما يتردد أنه مركز للحجر الصحي بمقاطعة خنان.



وفي الفيديو، تقول امرأة تدعي أنها عمة الفتاة، إن ابنة أختها توفيت بعد إصابتها بالحمى وتشنجات وقيء، وفق قناة الحرة.



وأضافت أن الأسرة كانت تطلب المساعدة الطبية، لكن لم يأتِ أي أحد منذ أيام، ولم يتم الرد على المكالمات بخطوط الهاتف الرسمية.



وتابعت: "لقد طلبنا المساعدة منذ الثالثة من صباح الليلة الماضية، بما في ذلك الخط الساخن للعمدة ومركز السيطرة على الأمراض وخط الوقاية، ولم نتمكن من الوصول".



وأكملت: "أريد فقط أن يشاهد جميع أفراد عائلتي وأصدقائي هذا الفيديو وينشرونه حتى أتمكن من العثور على مكان للمساعدة، والسعي لتحقيق العدالة. أريد فقط أن أعرف سبب وفاتها".



يأتي الفيديو في الوقت الذي يجتمع فيه قادة الحزب الشيوعي الصيني في بكين لحضور مؤتمرهم- وهو أهم اجتماع في الدورة السياسية الخمسية في الصين.



وتعرضت السلطات لضغوط للتأكد من عدم وجود بوادر للاضطرابات خلال الاجتماع، لكن الإحباط بسبب سياسة "صفر كوفيد" كانت متزايدا.



والأسبوع الماضي، وفي احتجاج نادر بالعاصمة بكين، تم تعليق شعارات ضد الرئيس، شي جين بينج، بما في ذلك الإشارات إلى الغضب من سياسات كوفيد الصارمة وذلك على جسر مركزي، كما ظهرت شعارات مماثلة في مناطق أخرى.