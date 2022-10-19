إنتاج البن يشهد تراجعا في إندونيسيا هذا العام

ذكر اتحاد مصدري البن والصناعات الإندونيسي أن إنتاج البن في إندونيسيا، وهي رابع أكبر منتج في العالم، شهد تراجعا في عامي 2022 و2023، بسبب ارتفاع هطول الأمطار، خلال موسم الجفاف هذا العام.

وذكر رئيس رابطة صناعة البن مويليونو سويسيلو أن إنتاج حبوب البن ربما ينخفض إلى 12 مليون جوال زنة 60 كيلوجراما هذا العام، من 5ر12 مليون جوال في عام 2021 ، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وربما تتسبب الأمطار الغزيرة في منطقتي "لامبونج" و"بينجكولو" ومقاطعتي"سومطرة الجنوبية" و"جاوة الشرقية في سقوط ثمار البن من الأغصان.

وربما تزيد صادرات حبوب البن إلى خمسة ملايين جوال هذا العام، من أربعة ملايين في عام 2021، حيث بدأت المشكلات اللوجستية في التلاشي.