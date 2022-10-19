طهران متهمة بدعم موسكو عسكريا



أيد البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء، بيانا دعا فيه مجلس الوزراء إلى حل مسألة خرق الاتفاقيات الدبلوماسية مع إيران وإلغاء جميع الاتفاقات معها.

ونشر عضو البرلمان الأوكراني أليكسي جونشارينكو،على قناته الخاصة على "تلجرام"، جاء فيه: "بيان البرلمان الأوكراني، الذي تم اعتماده اليوم في اجتماع. ومن أهمها: دعوة الحكومة للعمل على الفور في مسألة إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإلغاء جميع الاتفاقيات بين أوكرانيا وإيران، على وجه الخصوص، إلغاء تحرير نظام التأشيرات، والدعوة إلى البدء الفوري في عملية التفاوض مع إسرائيل والولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية بشأن تدابير مواجهة إنتاج الأسلحة".

وبحسب نص البيان، دعا البرلمان، مجلس الوزراء إلى تقديم مقترحات لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات القانونية في إيران المتورطين في توريد الأسلحة إلى روسيا.

وفي وقت سابق، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر الكناني المعلومات التي ظهرت حديثا من وسائل الإعلام الأمريكية حول توريد أسلحة إيرانية للجانب الروسي لاستخدامها في أوكرانيا.

وصرحت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مسبقا، بأن موضوع شراء روسيا لطائرات بدون طيار من إيران تم طرحه بشكل مصطنع من وسائل الإعلام الأمريكية.