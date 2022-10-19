روسيا تعتزم إلغاء القيود على تصدير الحبوب

تسعى وزارة الزراعة الروسية إلى إلغاء القيود المفروضة على صادرات الحبوب خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، بعد زيادة المحصول وتباطؤ عمليات الشحن للخارج مما أدى إلى تراكم مخزون القمح في البلاد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الزراعة ديمتري باتروشيف إن روسيا تعتزم "بشكل مبدئي" تصدير حوالي 5ر25 مليون طن خلال الفترة من شباط/فبراير وحتى حزيران/يونيو المقبلين، مشيرا إلى إرسال الاقتراح إلى وزارة الاقتصاد الروسية.



من ناحيته، قال أندريه سيزوف، رئيس شركة سوف إيكون كونسالتنسي، إن هذه الحصة كبيرة للغاية بما يعني إلغاء القيود على التصدير، مضيفا "من المستحيل تصدير 5ر5 طن شهريا خلال الفترة من (شباط) فبراير إلى (حزيران) يونيو بسبب توقف الملاحة النهرية أحيانا نتيجة الجليد خلال تلك الفترة".



ويأتي تصريح وزير الزراعة الروسي بعد أسبوع من تصريحات لأحد نواب رئيس الوزراء الروسي تتعلق بالتفكير في إلغاء نظام حصص تصدير الحبوب خلال الموسم الحالي.



ومن المتوقع وصول صادرات روسيا من القمح والذرة والشعير إلى 52 مليون طن خلال الموسم الحالي، بحسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، حيث يغطي نظام الحصص حوالي ثلث هذه الكمية.



وبحسب شركة "سوف إيكون"، يتوقع أن يصل محصول القمح في روسيا خلال العام الحالي إلى 100 مليون طن.