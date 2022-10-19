افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع مصانع الرمال السوداء في مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء.

وخلال الفعاليات، ألقى الرئيس السيسي مداخلة تضمنت العديد من الرسائل والتصريحات، قائلا إن اكتشاف الرمال السوداء يعود إلى نحو 90 عاما.

وأضاف أن دراسات الجدوى في المشروع استغرقت 3 سنوات، مؤكدًا أن البعض لم يُشجع الفكرة عند الحديث عنها منذ 5 سنوات.

وتستعد مصر بأكملها ومحافظة كفر الشيخ على وجه الخصوص للحظة تاريخية التي تستفيد مصر فيها لأول مرة من كنوزها الدفينة وسط الرمال السوداء والتي تقدر عوائدها بالمليارات الناتجة عن صناعات ضخمة بمجالات المواد المشعة وصناعات الطائرات وأنابيب النفط من ما سيتم استخراجه من خامات ثمينة.

• أبرز المحاولات السابقة لاستغلال الرمال السوداء

وتستعرض جريدة «الشروق»، أبرز المحاولات السابقة لاستغلال الرمال السوداء والتي لم يكتب لها الاستمرار ليكون مشروع الرمال السوداء الأخير بكفر الشيخ أول نجاح حقيقي لاستفادة مصرية من كنوز الرمال السوداء.

وظهرت أول محاولة لاستخدام المواد الثمينة في الرمال السوداء على الأراضي المصرية نهاية ثلاثينيات القرن الماضي على يد بعض أفراد الجالية اليونانية الممثلين في شركة الرمال السوداء المصرية.

وعكفت شركة الرمال السوداء المتواجدة بشارع النبي دانيال بالإسكندرية، في حينها على جلب رمال منطقة رشيد عبر ترعة المحمودية؛ ليتم تصفية المعادن منها بأسلوب بدائي في منطقة حجر نواتية.

وجرى تأميم الشركة المملوكة لأبناء الجالية اليونانية مطلع الستينيات؛ لتصبح شركة منتجات الرمال السوداء المصرية ولم تمكث الشركة حتى تم تصفيتها عام ١٩٦٩.

وأعيد فتح ملف الرمال السوداء مرة أخرى عام ١٩٨٤ باستقدام الحكومة المصرية شركة استرالية؛ لدراسة السواحل الشمالية المصرية وتحديد مواقع انتشار الرمال السوداء ليتكلف ذلك العمل في حينها نصف مليون جنيه دون استمرارية للمشروع في حينها.

وقامت وزارة الكهرباء المصرية، في محاولة منتصف التسعينيات؛ للاستفادة من الرمال السوداء بالعمل على تأسيس مصنع لاستخلاص المعادن من الرمال بالبحر الغربي في كفر الشيخ بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، ولكن المشروع الذي كان مقررا تشغيله عام ١٩٩٨ لم يشهد بداية حقيقية.

وتبع تعثر المشروع الخاص بوزارة الكهرباء، استقدام الحكومة المصرية لشركة دونر ماينينج لدراسة جدوى إقامة مشروع خاص باستغلال الرمال السوداء، وخلصت دراسة الشركة إلى وجود استفادة كبيرة من العمل بفصل الرمال السوداء.

وكانت آخر المبادرات المطروحة قبيل ٢٥ يناير 2011 ما طرحته هيئة المواد النووية المصرية من مزايدة؛ لاستغلال كيلو متر من سواحل البحر المتوسط لمعالجة الرمال السوداء ولكن لم يتقدم للمزايدة سوى شركة سعودية واحدة لتحول أحداث الثورة دون شروع الشركة السعودية في أي من الخطوات الفعلية لاستغلال الرمال السوداء.