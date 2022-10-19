وزير المالية الباكستانى: مستعدون لشراء وقود من روسيا بنفس السعر المخفض للهند

أكد وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، أن بلاده على استعداد لشراء وقود من روسيا بنفس السعر المخفض الذي تبيع به للهند.

ونقلت صحيفة " نيوز انترناشيونال " الباكستانية عن الوزير قوله، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة، إن الغرب لن تكون لديه مشكلة في حالة استيرادنا هذا الوقود بسعر منخفض نظراً للمتاعب التي نواجهها من جراء الفيضانات المدمرة في باكستان.

وأضاف وزير المالية الباكستاني أنه عقد اجتماعات مع رؤساء مؤسسات مالية دولية أثناء زيارته لواشنطن التي تستغرق أربعة أيام، وأن برنامج الأمم المتحدة للتنمية وسلطات بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي قدموا تقريرا مشتركاً بشأن وضع باكستان .. مشيرًا إلى أن بلاده تعانى من خسائر تقدر قيمتها بحوالي 40ر32 مليار دولار من جراء الفيضانات وأنها تحتاج إلى أكثر من 16 مليار دولار للقيام بأعمال الترميم اللازمة .

ومن جانبها، حذرت الصحيفة الباكستانية من احتمال أن تواجه باكستان أزمة غذائية نظرا لتوقع انخفاض انتاج القمح فى الموسم القادم وأن انخفاض هامش الربح يجبر المزارعين على البحث عن محاصيل بديلة.

وأشارت إلى أن باكستان التي أُضيرت بشدة من جراء الفيضانات تخطط الآن لشراء قمح من روسيا التي تم فرض عقوبات عليها بسبب الصراع الدائر فى أوكرانيا.