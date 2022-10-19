إسبانيا تفتتح متحف المقتنيات الملكية عام 2023

أعلن نائب وزير الدولة لشؤون الذاكرة الديمقراطية، البرتو هيريرا اليوم الأربعاء، أن إدارة التراث الوطني الإسباني تجري استعداداتها من أجل افتتاح متحف المقتنيات الملكية في صيف 2023.

وأضاف هيريرا، أن إدارة التراث الوطني ستحصل على مساحة تقدر بـ50 ألف متر مربع بجوار القصر الملكي من أجل أكبر قدر ممكن من الأعمال الفنية ضمن مجموعة المقتنيات الملكية.

وأثناء مداخلته أمام لجنة الموازنة العامة في مجلس الشيوخ، عبر هيريرا عن ترحيبه بإقامة المتحف، موضحا بحسب وكالة يوروبا برس الإسبانية، أنه سيكون إضافة ثقافية عالمية للعاصمة حيث سيعمل على تنشيط السياحة في مدريد وتوفير فرص عمل أيضا.

وأشار إلى أن الحكومة خصصت مبلغ 8.66 ملايين يورو لاستكمال أعمال التجهيزات المتحفية بالمشروع الذي يجري العمل على إنجازه منذ عقود.

ومن المقرر أن يعرض بالمتحف العديد من الأعمال الفنية المهمة لكبار الفنانين الإسبان والأوروبيين أمثال جويا، وفيلاسكيز، وريبيرا، والجريكو، وتيزيانو، وكارفاجيو، وغيرهم.