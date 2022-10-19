رياضة كفر الشيخ تتسلم مركزي شباب بمطوبس ضمن حياة كريمة

تسلمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مركز شباب القنى، بعد إنشاء ملعب خماسي به ورفع كفاءة المبنى الإداري، كما تسلمت مركز شباب عمرو بقرى مطوبس، ضمن المشروعات القومية التي تقيمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في مرحلتها الأولى بالمحافظة، بحضور استشاري دار الهندسة من رئاسة مجلس الوزراء، جهاز تعمير الساحل الشمالي، مديرية الشباب والرياضة تمثلها إدارة الإنشاءات الشبابية، وإدارة شباب مطوبس.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، أتت بثمارها، وتعد نقلة كبيرة تشهدها قرى المرحلة الأولى من خلال إنشاء المشروعات المتعددة التي تم الانتهاء منها، والجاري إنشاؤها ببقية قرى مطوبس وتوابعها، لتشمل كافة القطاعات بتكلفة تزيد عن 7 مليارات ونصف جنيه لإقامة المشروعات الخدمية لإسعاد المواطنين متضمنة 19 مشروعاً بالشباب والرياضة.



من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم إدراج 19 مشروعاً ضمن مبادرة حياة كريمة بشباب مطوبس وتتمثل في إنشاء 6 مراكز إدارية بالملاعب والأسوار و هم: خان الجنى، الروضة، السكري، ابيانة، الفتح، الغنايم، وكذلك رفع كفاءة وصيانة مقرات وأسوار وملاعب خماسية لبعض مراكز الشباب القائمة، ضمن خطة الدولة المصرية لدعم توفير الخدمات الرياضية بكل قرى مصر و تقديم البرامج والفعاليات المتنوعة من خلال مراكز الشباب بقيادة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.