 وكالة الطاقة الذرية: احتجاز عاملين في محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا - بوابة الشروق
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وكالة الطاقة الذرية: احتجاز عاملين في محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 12:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 12:55 ص

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن اثنين آخرين من العاملين النوويين الأوكرانيين محتجزان في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا.

واعتقل مؤخرا نائب مدير في محطة الطاقة النووية وموظفان آخران. وفي حين تم إطلاق سراح المدير، فإنه لم يتم إطلاق سراح الشخصين الآخرين بعد، حسبما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعرب المدير العام للوكالة، رافاييل جروسي، عن قلقه العميق إزاء احتجاز اثنين آخرين من الموظفين مؤخرا، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف "هذا تطور آخر مقلق آمل مخلصا أن يتم حله بسرعة".

وكان الجانب الروسي قد احتجز رئيس المحطة مؤقتا في السابق، لكن أطلق سراحه في وقت سابق من هذا الشهر.

وهناك دائما العديد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجمع لمراقبة الوضع في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي تخضع حاليا للسيطرة الروسية ولكن لا يزال يعمل بها أوكرانيون.

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