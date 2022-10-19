

يعرض متحف كفر الشيخ، لوحات الهبات، هي عبارة عن لوحات حجرية غالبًا ما تكون ذات قمة مستديرة ويزين قمتها قرص الشمس المجنح وتصور ‏النقوش عليها مقدم القرابين أمام المعبودات وتسجيل للهبات من القرابين أو الأراضي المقدمة للمعابد عليها ‏مقابل تمنيات للمتوفى في أن يحظى بقرابين كافية في العالم الآخر.



وكثٌر ظهور اللوحات في الفترة ما بين ‏الأسرة التاسعة عشر وحتى العصر الروماني‎.‎‏ صنعت لوحات الهبات من مختلف أنواع الأحجار مثل الحجر ‏الجيري والرملي والجرانيت‎.‎



ويضم متحف كفر الشيخ، على لوحة هبات ترجع إلى عصر الفرعون تحتمس الثالث وهي مصنوعة من حجر ‏الجرانيت الأسود على شكل جعران ويزين قمة اللوحة المستديرة قرص الشمس المجنح وفي الجزء العلوي ‏من اللوحة نجد الفرعون تحتمس الثالث راكعا أمام المعبودة وادجيت وفي الجزء السفلي بعد مقدمة مكونة من ‏‏8 أسطر تحتوي على الأسماء والألقاب الملكية نجد قائمة بأنواع وأعداد القرابين والهبات التي قدمها الفرعون ‏تحتمس الثالث لمعبد "بر وادجيت" بمدينة تل الفراعين "بوتو‎"‎‏.‏