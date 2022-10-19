يعرض متحف كفر الشيخ، لوحات الهبات، هي عبارة عن لوحات حجرية غالبًا ما تكون ذات قمة مستديرة ويزين قمتها قرص الشمس المجنح وتصور النقوش عليها مقدم القرابين أمام المعبودات وتسجيل للهبات من القرابين أو الأراضي المقدمة للمعابد عليها مقابل تمنيات للمتوفى في أن يحظى بقرابين كافية في العالم الآخر.
وكثٌر ظهور اللوحات في الفترة ما بين الأسرة التاسعة عشر وحتى العصر الروماني. صنعت لوحات الهبات من مختلف أنواع الأحجار مثل الحجر الجيري والرملي والجرانيت.
ويضم متحف كفر الشيخ، على لوحة هبات ترجع إلى عصر الفرعون تحتمس الثالث وهي مصنوعة من حجر الجرانيت الأسود على شكل جعران ويزين قمة اللوحة المستديرة قرص الشمس المجنح وفي الجزء العلوي من اللوحة نجد الفرعون تحتمس الثالث راكعا أمام المعبودة وادجيت وفي الجزء السفلي بعد مقدمة مكونة من 8 أسطر تحتوي على الأسماء والألقاب الملكية نجد قائمة بأنواع وأعداد القرابين والهبات التي قدمها الفرعون تحتمس الثالث لمعبد "بر وادجيت" بمدينة تل الفراعين "بوتو".