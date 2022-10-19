مدير وكالة الطاقة الذرية يتوقع العودة إلى أوكرانيا قريبا

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن رغبته في العودة قريبا إلى أوكرانيا للتفاوض بشأن منطقة آمنة حول محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية التي تحتلها القوات الروسية.

وقال "جروسي" -خلال زيارة للأرجنتين، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الأربعاء - إن "هناك احتمالا لأن أعود إلى أوكرانيا وروسيا، هذا في الواقع ما اتفقنا عليه من حيث المبدأ... نواصل حاليا المشاورات الرامية إلى إنشاء منطقة الحماية".

وكان "جروسي" قد لعب دور وسيط بين موسكو وكييف في محاولة لإقامة منطقة لحماية الأمن والأمان النوويين حول المحطة التي شهدت انقطاعات في التيار الكهربائي في الأسابيع الماضية بسبب قصف الموقع.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبرت في وقت سابق عن قلقها الشديد إزاء احتجاز اثنين من الموظفين الأوكرانيين العاملين بالمحطة، التي تقع في واحدة من أربع مناطق أوكرانية أعلنت روسيا ضمها إليها لكنها تحتلها جزئيا فقط.