شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت تقر بدعم تنظيم الدولة الإسلامية

وأضافت شركة الاسمنت، التي اشتراها المجمع السويسري هولسيم في 2015، أن تصرف المديرين كان "خرقا سافرا" لأخلاقيات لافارج.

وافتتحت الشركة مصنعها في قرية الجلبية، قرب الحدود التركية في 2010، بعد استثمار 860 مليون دولار.

وقال الادعاء العام الأمريكي إن فرع لافارج في سوريا دفع لتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم جبهة النصرة 5،92 مليون دولار لحماية المستخدمين في المصنع، بعدما تأجج النزاع المسلح في البلاد. وأضاف أن المديرين شبهوا ذلك بدفع "الضرائب".

وغادرت لافارج المصنع في سبتمبر /أيلول 2014، عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على البلدة وعلى المصنع. ولكن الشركة حققت، بفضل تلك الصفقة، أرباحا قيمتها 70 مليون دولار، حسب الادعاء العام الأمريكي.

واعترفت لافارج، في وقت سابق، بدفع رشاوى بعد تحقيق داخلي. ولكن نائبة المدعي العام، ليزا موناكو، قالت الثلاثاء إن "تصرف لافارج يعكس درجة الانحدار الذي وصلت إليه جرائم الشركات".

وأضافت أن "المعاملات التجارية مع الإرهابيين لا ينبغي أن تمر على أنها معاملات تجارية عادية".

وأوضح مجمع هولسيم، الذي يملك لافارج، أن هذه التصرفات لم يشارك فيها المجمع "الذي لم يكن له أي نشاط في سوريا".

وأضاف البيان أن المديرين السابقين في لافارج أخفوا هذه التصرفات عن هولسيم، وعن المدققين الخارجيين.

وقد استقال إيريك أولسون، الذي كان مديرا في لافارج وهولسيم، حتى 2017، من منصبه، عقب تحقيق في نشاطات لافارج في سوريا.

وقال أولسون وقتها إنه لم يخالف القانون، وإنه قرر الاستقالة من أجل رفع "الحرج" عن الشركة.

وقالت وزارة العدل إن كبار المسؤولين في لافارج شاركوا في التفاهمات وكانوا على وعي بخطورة التصادم مع السلطات.

وحاول المديرون حمل تنظيم الدولة الإسلامية على عدم ذكر اسم لافارج في وثائق التفاهمات، واستعمل الكثير منهم البريد الالكتروني الشخصي، بدل بريد الشركة، في إتمام الصفقة، حسب وزارة العدل.