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البرلمان الأوروبي يسعى إلى موازنة أكبر بسبب حرب أوكرانيا

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 11:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 11:49 م

يرغب البرلمان الأوروبي في زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي للعام القادم زيادة كبيرة بسبب حرب روسيا في أوكرانيا.

وجاء في بيان برلماني اليوم الأربعاء أن الموازنة تتضمن 850 مليون يورو (830 مليون دولار) إضافية للتعامل مع آثار الحرب في أوكرانيا.

وستصل الموازنة إجمالا إلى 3ر187 مليار يورو، بما يشمل أيضا أموالا للمساعادات الإنسانية أو صندوق الدفاع الأوروبي، على سبيل المثال.

ويرغب البرلمان الأوروبي، في ظل زيادات لحماية المناخ ومواجهة أزمتي الطاقة والصحة، في إنفاق ما يزيد بمقدار 7ر1مليار يورو في مشروع الموازنة الذي قدمته المفوضية الأوروبية.

ويمهد المقترح الطريق أمام مفاوضات لثلاثة أسابيع مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وترغب دول التكتل في تمرير موازنة تقل قليلا عن 184 مليار يورو.

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