فنانة تشكيلية: هدفي مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال الفن

قالت الفنانة التشكيلية أمنية السيد، المعيدة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، إنها تخرجت من كلية الفنون الجميلة عام 2014، وتعرضت لحادث في 2016، وخضعت لعدد من الجراحات والعمليات، مضيفة: "خضعت للعلاج في المستشفى لمدة شهرين ونصف، وبدأت علاج طبيعي استمر لمدة 6 أشهر".

وأضافت السيد، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء: أخدت تقارير المستشفى وعملت منها عناصر لوحية بعد إعادة إنتاجها، كنت بعبر عن حالتي النفسية في كل لوحة وتقارير المستشفى كان دليل للتعبير عن المعاناة، وفي الوقت نفسه مقاوم للأوجاع.

ولفتت المعيدة بكلية الفنون الجميلة، أن موضوع الماجيستير الخاص بها عن ذوى الاحتياجات الخاصة، موصحة أن رسالتها كانت تمثل محاولة لمد يد العون لمساعدتهم من خلال الفن، متابعة: من الألم يخرج النجاح، الفن يمكن أن يصبح الداعم والمحفز على مواجهة الألم.