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تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الزمالك وسموحة في اللقاء المقام على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز.

ق 30 نزول حمزة المثلوثي بدلا من محمود حمدي الونش

ق27 إصابة محمود الونش مدافع فريق الزمالك وتوقف اللعب

ق25 تمريرة رائعة من عمر جابر إلى سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء لكن لم يستطع استلام الكرة بنجاح.

ق17 تمريرة من حسين فيصل إلى سيلا مهاجم سموحة يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية بالقدم اليسرى لكنها بعيدة عن المرمى

ق12 تمريرة بينية من حسين فيصل من خارج منطقة الجزاء لكن خروج في توقيت جيد من محمد عواد حارس الزمالك.

ق7 هجوم مرتد لصالح الزمالك عن طريق سيف الجزيري الذي أرسل كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح الفريق الأبيض شتتها شريف رضا بنجاح.

بداية المباراة

تشكيل الزمالك

وفيما يلي التشكيل كاملاً: -

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبدالغني – محمود حمدي "الونش" – حسام عبدالمجيد

الوسط: عمر جابر – أحمد فتوح – زكريا الوردي – محمد أشرف روقا

الهجوم: أحمد سيد زيزو – سيد عبدالله نيمار – سيف الدين الجزيري

يذكر أن الزمالك هو حامل اللقب في آخر نسختين للدوري الممتاز.

تشكيل سموحة

حارس: الهاني سليمان

خط الدفاع: شريف رضا – أحمد حكم– أحمد شوشة - خالد عبد الفتاح

الوسط: اليا سيلا – محمد نادي – أحمد مصطفى – حسين فيصل

الهجوم: صديق أوجولا - دوكو دودو