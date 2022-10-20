صحة البحيرة: 49 ماكينة غسيل كلوي جديدة لحل أزمة نظيرتها المعطلة

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، دعم وزارة الصحة للمحافظة بنحو ٤٩ ماكينة غسيل كلوي جديدة.

وقال جميعة إن محافظة البحيرة شهدت اليوم إضافةً قوية في القطاع الصحي، وإنجازًا يضاف للإنجازات السابقة التي تشهدها منظومة الصحة يومًا بعد يوم، حيث تم دعم المحافظة بعدد ٤٩ ماكينة غسيل كلوي جديدة، ماركة باكستر، دفعةً واحدة، لحل أزمة ماكينات الغسيل الكلوي التي بها أعطال كثيرة، والتي تعمل على تأخير الغسيل للمرضى وتزيد من حالات الانتظار.

وأشار إلى متابعته الشخصية لعملية توريد واستلام الماكينات، مذكدا استبدال جميع الماكينات التي عملت أكثر من ٤٠ ألف ساعة، بالجديدة؛ من أجل راحة المرضى في إطار اهتمام الدولة وحرصها الدائم على تقديم خدمة طبية عالية الجودة.