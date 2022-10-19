فرنسا تتحرك لإنهاء الإضراب في مستودع وقود آخر مع استمرار نقص الإمدادات

تجبر فرنسا بعض العمال المضربين على العودة إلى العمل، اليوم الأربعاء، في مستودع وقود كبير بالقرب من مدينة ليون، في ظل افتقار قرابة ربع محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد إلى الإمدادات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن وزيرة تحول الطاقة الفرنسية أنييس بانييه - روناشيه قالت، في تصريحات لإذاعة "فرانس إنفو"، إن الأوامر الرسمية للعودة إلى العمل في موقع "فيزين" التابع لشركة "توتال إنرجيز" ستسلم خلال اليوم.

وقالت إن حوالى 23% من محطات الوقود في فرنسا تعاني من نقص نوع واحد من الوقود على الأقل. وأشارت إلى هذه النسبة كانت حوالى 25% في منتصف نهار أمس الثلاثاء.

وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" أن الحكومة تتعرض لضغوط لتخفيف أزمة نقص الوقود بحلول نهاية الأسبوع، حينما تبدأ الإجازات المدرسية وتخطط العديد من العائلات للسفر. وأشارت إلى أن العمال في ثلاثة مواقع لمصافي في فرنسا صوتوا لصالح مواصلة إضرابهم اليوم.

وأضافت الوزيرة: "نبذل قصارى جهدنا لتهدئة الوضع"، مضيفة أن واردات الوقود من بلجيكا قد زادت.