 رومانيا وأذربيجان تعتزمان بناء محطة للغاز الطبيعي المسال في البحر الأسود - بوابة الشروق
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رومانيا وأذربيجان تعتزمان بناء محطة للغاز الطبيعي المسال في البحر الأسود

أرشيفية
أرشيفية
بوخارست (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 12:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 12:25 م

قال رئيس الوزراء الروماني، نيكولاي تشيوكا، إن بلاده وأذربيجان تعتزمان بناء محطة للغاز الطبيعي المسال قبالة ساحل البحر الأسود، من شأنها أن تزود الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي بالغاز المسال بصورة مباشرة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأربعاء عن تشيوكا القول، إن شركة الغاز الطبيعي المملوكة للدولة "رومجاز" وشركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية "سوكار"، ستوقعان على مذكرة بخصوص المحطة الجديدة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، لتكون بمثابة نقطة انطلاق للاستثمار المشترك.

ولم يذكر رئيس الوزراء الروماني المزيد من التفاصيل بشأن المحطة.

وفي الوقت نفسه، أوضح تشويكا أن مرافق تخزين الغاز في رومانيا ممتلئة بنسبة تزيد على 90%.

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