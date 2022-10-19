الإمارات والسعودية توقعان اتفاقية توريد أعلاف

أعلنت كل من شركة الظاهرة القابضة، إحدى أبرز الشركات الإماراتية العاملة في المجال الزراعي، وشركة أراسكو، وهي أكبر منتج للأعلاف الحيوانية في السعودية، عن إبرام عقد توريد أعلاف حيوانية لكمية إجمالية تصل إلى 180 ألف طن من أعلاف وافي يتم توريدها من خلال شركة الظاهرة للسوق الإماراتي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء، يأتي هذا العقد ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين والقائمة منذ سنوات حيث تقوم الشركتين بالتوريد التبادلي بينهما لكميات تصل إلى 500 ألف طن سنويا من الخامات العلفية والأعلاف المركبة، حيث تعد الظاهرة من أكبر الموردين للمواد الأولية لأراسكو.

وتعمل الشركتان على تعزيز التكامل القائم بينهما والعمل الدائم على طرح المزيد من المنتجات والأعلاف وتأمين ودعم استقرار التوريد في كل من الإمارات والسعودية.