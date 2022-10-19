حبس شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت 5 سنوات بتهمة غسل الأموال

قضت محكمة الاستئناف الكويتية برئاسة المستشار وائل العتيقي، اليوم الأربعاء، بحبس الشيخ اللواء مازن الجراح ورجل الأعمال نواف الشلاحي خمس سنوات وتغريمهما مليون و360 ألف دينار عن تهمة غسل أموال في قضية رشوة النائب البنغالي.

ولا يعتبر هذا الحكم نهائيا حيث أن هناك درجة أخرى في التقاضي وهي محكمة التمييز.

كانت محكمة التمييز حكمت العام الماضي نهائيا على اللواء الجراح والشلاحي في قضية النائب البنغالي المدان بالاتجار بالبشر محمد شهيد بحبسهما سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مليون و970 الف دينار كويتي، وحبس حسن الخضر (مسؤول في القوى العاملة) سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 180 ألف دينار، وبعزلهم من الوظيفة.

وألقت السلطات الكويتية القبض على النائب في البرلمان البنجلاديشي في السابع من يونيو 2020 واعترف على مساعدة اللواء الجراح ومسؤول في القوى العاملة ورجل الأعمال نواف الشلاحي وبرلماني سابق بجلب عمالة وافدة على عقود وهمية مقابل مبالغ مالية.