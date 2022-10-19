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إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالجيزة

محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 4:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 4:25 م
أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق المحور اتجاه ميدان لبنان بنطاق محافظة الجيزة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى طريق المحور اتجاه ميدان لبنان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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