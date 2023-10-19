مكافآت خاصة في سموحة للفوز على الزمالك

وعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي، لاعبي الفريق، بالحديث مع إدارة ناديه برئاسة المهندس فرج عامر، بصرف مكافأة خاصة للجميع حال تحقيق الفوز على الزمالك، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء يوم السبت المقبل، بالجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقام سامي بتحفيز لاعبيه من أجل تحقيق الفوز على الزمالك في مواجهة السبت المقبل، حيث تم وعد اللاعبين بصرف مكافأة خاصة خارج لائحة الفريق حال الفوز على الزمالك.

ويحتل سموحة المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، فيما يمتلك الزمالك 5 نقاط محتلًا المركز السابع.