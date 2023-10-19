رابطة الأندية تعتمد شارات سوداء ودقيقة حداد على شهداء فلسطين

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة ارتداء جميع الفرق للشارات السوداء خلال مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، ضد العدوان الإسرائيلي.

وتنطلق غدًا الجمعة، مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز بمواجهتي المصري البورسعيدي أمام طلائع الجيش في الرابعة مساءً، وسيراميكا كليوباترا أمام الداخلية في الثامنة مساءً.

وكتبت الرابطة في بيان رسمي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «رابطة الأندية المحترفة المصرية تعلن ارتداء اللاعبين والمدربين وأطقم التحكيم سوداء، خلال الجولة الرابعة المقبلة، والوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء فلسطين».

وتتعرض غزة لقصف من قوات الاحتلال الصهيوني للمدنيين في القطاع المحاصر على مدار الأيام الماضية، كما استهدف طيران الكيان الصهيوني مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، مما أدى لاستشهاد عدد كبير من المدنيين الأطفال والنساء.