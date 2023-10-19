فوست ألبينه النمساوية تفتتح أول مصنع للصلب في أوروبا

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أعلنت شركة "فوست ألبينه" النمساوية لتكنولوجيا الصلب اليوم الأربعاء افتتاح أول مصنع صلب أوروبي منذ أربعة عقود.

وفي نهاية المطاف سينتج المصنع الذي يقع في بلدة كابفبنبيرج بوسط النمسا الصلب للأدوات المستخدمة في صناعة السيارات الألمانية، من بين أمور أخرى، باستخدام تقنيات موفرة للموارد، حسبما ذكر متحدث باسم الشركة.

وأفادت الشركة أن المصنع سيقتصر على استخدام الخردة والمخلفات المعدنية، وسيعمل فرن القوس الكهربائي بالطاقة المتجددة، لكن ستكون هناك حاجة لاستخدام الغاز في عمليات المعالجة.

وسيتم استغلال الحرارة المنبعثة من المصنع لتدفئة المنطقة.

وذكر المتحدث أنه برغم ارتفاع تكلفة الطاقة في النمسا، يعتبر الموقع تنافسيا بسبب توافر العمال المدربين، ونظرا لأن البحث والتطوير يمكن أن يتم أيضا في الموقع.