31 دولة و3 منظمات دولية تستجيب إلى دعوة الرئيس لحضور قمة القاهرة للسلام

أفادت مصادر خاصة لفضائية «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل، عن تأكيد 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، حضورها قمة القاهرة للسلام، موضحة أن هناك مشاركة واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمزمع انعقادها بالعاصمة الإدارية الجديدة، السبت المقبل.

وذكرت أنه من المقرر مشاركة زعماء كلا من الدول التالية: «قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والعراق وإيطاليا وقبرص»، هذا بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش.

هذا إلى جانب حضور رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والبعوث الخاص الأمريكي، ووزير الشئون الخارجية المغربي، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسي، ورئيس المجلس الأوروبي.

وأعلنت حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة، عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام، التي ستعقد يوم السبت 21 أكتوبر 2023؛ تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأضافت في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": تعد هذه القمة فرصة مهمة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون؛ بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، إن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسي تعكس الثقة الكبيرة في قيادته ودور مصر البارز في تعزيز السلام والأمن الدوليين.

ويشهد هذا الحدث الرفيع المستوى حضور قادة الدول والمنظمات الدولية، حيث ستتم مناقشة قضايا مهمة تهم المجتمع الدولي، على رأسها القضية الفلسطينية.